Чехия передаст Сан-Марино несколько тысяч масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты

Чешская Республика бесплатно передаст несколько тысяч масок и респираторов Сан-Марино. Предложение министра внутренних дел Яна Гамачека одобрило правительство. Сан-Марино впервые обратилось за помощью к Чехии три недели назад, но тогда Прага отказалась пожертвовать индивидуальные средства защиты.

Предполагается, что груз, состоящий из 70 тыс. масок, 10 тыс. респираторов, а также сотен защитных костюмов, очков и печаток прибудет в столицу Сан-Марино на следующей неделе. На данный момент в этой стране зафиксировано более 500 случаев заражения коронавирусом, от которого погиб 41 человек.