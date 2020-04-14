Чехия передала в дар Северной Македонии миллион медицинских масок

Для борьбы с эпидемией коронавируса Чешская Республика передала в дар Северной Македонии миллион медицинских масок. Как сообщает посольство Чехии в Скопье, 10 апреля средства защиты были доставлены в страну чешским военным самолетом.

На аэродроме посылку принял зампредседателя правительства Северной Македонии по европейским вопросам Буяр Османи, который выразил признательность Чешской Республике. Политик также отметил, что этот дар демонстрирует солидарность европейских стран в борьбе с пандемией Covid-19.