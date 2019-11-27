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Чехия отвергнет любое предложение по распределению мигрантов в рамках ЕС

Лорета Вашкова
27-11-2019
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Как заверили Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек, Чехия и впредь будет отказываться от перераспределения мигрантов по странам ЕС и не примет каких-либо предложений по введению квот на принятие беженцев.

"Позицию Праги мы намерены координировать с партнерами в рамках Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия)", - отметил Ян Гамачек в связи с новым предложением Германии по изменению политики предоставления убежища в ЕС. Eвросоюз, по словам главы правительства А. Бабиша, должен решить вопрос нелегальной миграции на системной основе.

Берлин, как сообщают источники из ЕС, направил странам-членам Евросоюза «новый текст для размышлений», касающийся принятия мигрантов из области Средиземного моря на добровольной основе.

 
 
 
 
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