Чехия отвергает обязательные квоты на перераспределение мигрантов

Антон Каймаков
12-09-2018
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Верховные представители Чешской Республики, вместе с президентом Милошем Земаном обсуждавшие в Пражском Граде различные аспекты внешней политики страны, отвергли недобровольные квоты на перераспределение мигрантов в рамках Европейского союза. Политики также констатировали необходимость повысить активность с целью урегулирования конфликтов в местах исхода беженцев, ищущих безопасного пристанище в Европе.

Глава Чехии, премьер страны, глава Палаты депутатов, а также министры иностранных дел и обороны в совместном заявлении дали обещание, что Чехия продолжит добиваться таких изменений правил Общей европейской системы предоставления убежища, которые обеспечат защиту всем нуждающимся, но воспрепятствует злоупотреблениям и проникновению в Европу нелегалов.

 
 
 
 
 
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