Чехия отправляет самолеты за гражданами, оставшимися в странах Балтии, Египте, Вьетнаме и на Филиппинах

В ближайшие дни Чехия отправит самолеты за гражданами, оставшимися за рубежом после введения режима закрытых границ, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса. Четыре лайнера доставят в Чехию из стран Балтии, Египта, Вьетнама и Филиппин 700 человек, из которых почти 600 являются гражданами Чехии. Свободные места были предложены гражданам ЕС из других стран. Также продолжится эвакуация в Чехию автобусами, многие из которых будут обслуживать аэропорт в Берлине.

22 марта чешский военный спецборт вылетает в Латвию, откуда прибудет 25 чехов и 25 словаков. В Латвию отправится 25 граждан Латвии и Литвы. 24 марта самолеты доставят чехов, оставшихся в Египте, а также осуществит рейсы из Себу и Манилы. 25 марта будет осуществлен рейс из Вьетнама.

Как сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Першичек, самолеты будут отправлены в те регионы, из которых невозможно выехать иным путем. В Египте в настоящий момент находится около 200 чехов, которым не удалось покинуть страну до прекращения авиасообщения.