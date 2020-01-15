Чехия отправит на орбиту собственный спутник

В течение ближайших нескольких лет Чехия готовится запустить на околоземную орбиту собственный спутник, который бы влился в общую систему спутникового центра НАТО SATCEN Чешская Республика. Данный центр находится в ведении чешской Военной разведки и ведет сбор и анализ информации, как для нужд Североатлантического альянса и Армии ЧР, так и иных чешских организаций.
Как сообщила пресс-секретарь Военной разведки Альжбета Риетофова, разрабатываемой программой в перспективе предусматривается запуск нескольких чешских спутников. Получаемые SATCEN данные наблюдений используются не только оборонными подразделениями, но также, например, службами спасения, пожарной охраной или при отстранении последствий химических аварий.
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