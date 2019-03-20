Чехия относится к странам с наименьшей заболеваемостью туберкулезом

Эва Туречкова
20-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия входит в пятерку государств ЕС с наиболее низким уровнем заболеваемости туберкулезом, причем количество пациентов с указанным диагнозом ежегодно снижается. В прошлом году врачи зафиксировали около 400 случаев заболевания туберкулезом, в то время как в 2008 году этот показатель составил 879 человек. В среднем, треть из заболевших – иностранцы.

Наибольшее количество больных было в прошлом году выявлено в Праге, всего 84 человека.

По данным чешского информагентства ЧТК, в первой половине XX века на территории Чехии от туберкулеза скончалось более миллиона человек.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 