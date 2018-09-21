Чехия отметит Международный день мира колокольным звоном

Катерина Айзпурвит
21-09-2018
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Вечером 21 сентября, когда отмечается Международный день мира, во многих храмах, на колокольнях и в других зданиях по всей Чехии зазвучат колокола. Страна присоединится к общеевропейской акции, когда в один и тот же момент начинают звенеть колокола и колокольчики, символизирующие мир.

Чешская епископская конференция в связи с этим постановила, что в приходских костелах в колокола будут звонить с 18 ч в течение 15 минут. Международный день мира отмечается 21 сентября на основании постановления ООН, принятого в 1981 г.

 
 
 
 
 
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