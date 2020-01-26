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Чехия отменит все дополнительные заказы по внедрению электронной оплаты за проезд по автомагистралям

Эва Туречкова
26-01-2020
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Государство отменит все тендеры, касающиеся дополнительных услуг по внедрению электронной системы оплаты за проезд по чешским автомагистралям, сообщил в воскресенье новый министр транспорта Карел Гавличек.

Это касается не только заказа на IT-систему, стоимость которой оказалась явно завышена, но и тендера на распространение виньеток в размере 477 млн крон. Все заказы будут рассмотрены заново.

 
 
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