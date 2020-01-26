Чехия отменит все дополнительные заказы по внедрению электронной оплаты за проезд по автомагистралям

Государство отменит все тендеры, касающиеся дополнительных услуг по внедрению электронной системы оплаты за проезд по чешским автомагистралям, сообщил в воскресенье новый министр транспорта Карел Гавличек.
Это касается не только заказа на IT-систему, стоимость которой оказалась явно завышена, но и тендера на распространение виньеток в размере 477 млн крон. Все заказы будут рассмотрены заново.
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