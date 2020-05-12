Чехия отмечает Международный день медицинской сестры

12 мая в Чехии, как и в других странах мира, отмечается Международный день медицинской сестры. По решению Чешской епископской конференции в полдень в храмах страны зазвонили колокола в знак признательности медсестрам за их самоотверженный труд в период эпидемии коронавируса.
Благодарность медицинскому персоналу также выразил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.
Согласно статистике, в Чешской Республике в настоящий момент работает около 80 000 медицинских сестер. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 343 медсестры и 167 врачей.
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