Чехия отмечает Международный день медицинской сестры

12 мая в Чехии, как и в других странах мира, отмечается Международный день медицинской сестры. По решению Чешской епископской конференции в полдень в храмах страны зазвонили колокола в знак признательности медсестрам за их самоотверженный труд в период эпидемии коронавируса.

Благодарность медицинскому персоналу также выразил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Согласно статистике, в Чешской Республике в настоящий момент работает около 80 000 медицинских сестер. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 343 медсестры и 167 врачей.