Архив передач

Чехия отмечает Международный день медицинской сестры

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

12 мая в Чехии, как и в других странах мира, отмечается Международный день медицинской сестры. По решению Чешской епископской конференции в полдень в храмах страны зазвонили колокола в знак признательности медсестрам за их самоотверженный труд в период эпидемии коронавируса.

Благодарность медицинскому персоналу также выразил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Согласно статистике, в Чешской Республике в настоящий момент работает около 80 000 медицинских сестер. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 343 медсестры и 167 врачей.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 