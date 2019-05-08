Чехия отмечает День победы

Президент Милош Земан 8 мая возложил венок к Национальному памятнику на холме Витков в честь 74-й годовщины окончания Второй мировой войны. В торжественной акции вместе с президентом приняли участие главы верхней и нижней палат парламента Ярослав Кубера и Радек Вондрачек, премьер-министр Андрей Бабиш, министр обороны Лубомир Метнар и мэр Праги Зденек Гржиб. Но, конечно, главными героями этого и многих других мероприятий по всей стране были ветераны и участники войны. Возложению венков в Праге предшествовал пролет истребителей Gripen, исполнение государственного гимна и минута молчания в память о павших за свободу и независимость республики. Мемориальные акции и торжественные мероприятия прошли в этот день и в других городах. В Брно сотни людей возлагали цветы у Коуницова общежития (Kounicovy koleje). Здесь во время войны была тюрьма, в которой находились в заключении десятки тысяч чешских граждан, участников движения сопротивления. Большинство из них нацисты отправили отсюда в концентрационные лагеря, некоторые были подвергнуты пыткам и казнены на месте. В память героев и жертв войны прозвучал чешский гимн и оружейный залп. В мероприятии приняли участие члены исторических клубов в формах солдат Красной армии и гражданских костюмах того времени.