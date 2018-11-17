Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию, букет премьера выбросили в мусорное ведро

Эва Туречкова
17-11-2018
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Чехия в субботу 17 ноября отмечает государственный праздник - День борьбы за свободу и демократию, вспоминая при этом события 1939 и 1989 гг.

С раннего утра люди зажигают свечи и возлагают цветы и венки к памятнику на пражском Национальном проспекте (Národní třída), где в этот день, осенью 1989 г. была жестоко подавлена студенческая антикоммунистическая демонстрация.

С букетом алых роз еще до рассвета на место прибыл и премьер Андрей Бабиш. Цветы не пролежали у памятника и нескольких часов, активисты движения Kaputin и Rebelové их утром выбросили в мусорное ведро. Подобная участь постигла и букет, принесенный председателем партии Свобода и прямая демократия Томио Окамурой, а также венок, возложенный от имени президента Милоша Земана. Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

 
 
 
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