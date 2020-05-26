Чехия открыла границу с Германией и Австрией, в аэропортах возобновлено международное сообщение

Чешская Республика во вторник, 26 мая, открыла все пограничные переходы с Германией и Австрией, в том числе железнодорожные. Контроль на границах будет осуществляться выборочно. Туристам въезд в страну пока запрещен. Все, прибывающие в Чехию, обязаны предъявить негативный тест на наличие коронавируса.
Начиная со вторника, въезд на территорию страны разрешен гражданам государств, входящих в состав Евросоюза, и иностранцам, проживающим в ЕС на постоянной основе. Время пребывания в Чехии ограничено 72 часами, цель поездки – бизнес или посещение родственников. Иностранцы обязаны указать адрес пребывания в ЧР, пишет информагентство ЧТК.
Чехам, словакам и венграм со среды разрешено свободно передвигаться между государствами без необходимости предъявлять тесты на Covid-19 или отправляться на карантин. Время пребывания в соседнем государстве ограничено 48 часами, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.
С утра вторника также возобновилось международное воздушное движение в рамках Шенгенского пространства в аэропортах Брно-Туржаны, Карловы Вары, Острава-Мошнов, Пардубице и Прага-Кбелы.
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