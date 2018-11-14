Чехия отказывается присоединиться к миграционному пакту ООН

Правительство, как и ожидалось, заявило об отказе присоединения Чешской Республики к глобальному пакту ООН по миграции. Чешскому информационному агенству ЧТК об этом сообщил Андрей Бабиш. Вместе с главой чешского МИД Toмашем Петршичеком они озвучили позицию Чехии уже на прошлой неделе.

Согласно формулировке, подготовленной Министерством иностранных дел, ЧР не приемлет в данном документе отсутствие некоторых приоритетов и, помимо прочего, четкого разграничения понятий легальной и нелегальной миграции, как и определения нелегальной миграции как нежеланного явления.

ООН планирует принять «Всемирный пакт за регулируемую миграцию» в первой половине декабря текущего года на конференции в Марокко. Чешский премьер, как он сообщил ранее, не согласен с неоднозначностью формулировок документа: «Никто другой, кроме нас, не будет решать, кого мы пустим к себе жить и работать. Это дело наших фирм, различных наших органов и правительства… Неизменным остается то, что мы не примем единого нелегального мигранта. Мне не нравится предлагаемый документ, он допускает различные интерпретации, что ведет к злоупотреблениям».

Позицию премьера поддержал и глава чешской дипломатии Томаш Петршичек: «Со стороны Чешской Республики высказывался целый ряд замечаний – по поводу способа обсуждения данного пакта и по его содержанию. Мы декларировали, что ожидаем разработки более точной формулировки, определяющей проблему нелегальной миграции. Этого нет. Присоединение к пакту в данный момент нам кажется контрпродуктивным».