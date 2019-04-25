Чехия отказалась от закупок российской нефти, загрязненной хлоридами

Чехия и Германия приостановили импорт российской нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» из-за низкого качества нефти, сообщает ČTK со ссылкой на информагентство Рейтер. Беларусь также уведомила Москву об остановке транзита нефти после отказа Польши от ее прокачки.

Польская компания PERN, которая является оператором участка нефтепровода «Дружба» на территории страны, ранее отметила, что продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше допустимого предела «порождает риск серьезной промышленной аварии». Пресс-секретарь чешской Unipetrol Павел Кайдл, в свою очередь, заявил, что компания была проинформирована о проблеме. «В настоящее время мы ждем отчет о сложившейся ситуации, на основании которой будут предприняты дальнейшие шаги», - пояснил Кайдл.