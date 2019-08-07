Чехия отказалась экстрадировать в Россию банкира Александра Бугаевского

Министр юстиции Мария Бенешова отказалась экстрадировать в Россию бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, которого Генпрокуратура РФ обвиняет в миллиардных хищениях активов в 2016 г., накануне отзыва у банка лицензии. Требование о выдаче в Россию сам Бугаевский назвал «политически мотивированным».

В январе 2018 г. чешская полиция задержала Бугаевского на основании международного ордера на арест. Россиянин подал прошение о предоставлении в Чехии политического убежища. Ранее городской суд Праги вынес решение о том, что Александр Бугаевский может быть экстрадирован в Россию. Этот вердикт подтвердил и Верховный суд страны. Окончательное решение принимает министр юстиции. «11 июня 2019 г. госпожа министр по делу Бугаевского вынесла решение, которым не разрешается выдача в Россию указанного лица, обвиняемого по уголовному делу, о чем была оповещена российская сторона. На этом дело закрыто», – сообщил 7 аввгуста пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.

Помимо председателя правления, в России возбуждены дела об особо крупном мошенничестве также в отношении других сотрудников банка «Интеркоммерц», один из которых уехал в Израиль. До приезда в Чехию Александр Бугаевский побывал в Германии, Швеции и странах Балтии. В качестве аргумента против своей выдачи в РФ экс-банкир указывает, что в России ему не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство.