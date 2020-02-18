Чехия остается самой привлекательной страной Вышеградской четверки для вложения капитала

В 2019 году иностранные инвесторы вывели из Чехии прибыль в размере 300 млрд крон (около 11 млрд евро), что почти на 30 млрд больше, чем в 2018 году. По этому показателю ЧР занимает первое место среди стран Вышеградской четверки.

Как сообщил Чешский национальный банк, рентабельность иностранных инвестиций в основной капитал в ЧР в прошлом году составила 10,2%. В Польше аналогичный показатель составляет 8,9%, в Венгрии — 7,1% и 6,7% в Словакии. В Германии, Франции и Испании прибыльность вложений составляет около 3%.