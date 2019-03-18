Чехия остается лидером ЕС по числу незанятых рабочих мест

Катерина Айзпурвит
18-03-2019
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В последнем квартале 2018 года Чешская Республика сохранила первое место в Евросоюзе по незанятым вакансиям на рынке труда. В то время как в среднем в Евросоюзе показатель свободных рабочих мест по отношению к общему количеству составляет 2,3%, в Чехии он достиг 6%. Такие данные приводит Евростат.

Вслед за Чехией к числу стран с большим количеством незанятых вакансий относятся Бельгия и Германия (3,4%) и Австрия (3,1%). Самый низкий показатель в Евросоюзе у Греции – 0,4%. Менее 1% – в Болгарии, Ирландии, Испании и Португалии.

 
 
 
 
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