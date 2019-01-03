Чехия оштрафовала Booking.com

Управление по защите конкуренции ЧР оштрафовало систему интернет-бронирования Booking.com на 8,3 млн крон (330 тыс. евро) за заключение запрещенных соглашений. Они обеспечили сервису более выгодные цены за проживание для клиентов в отелях и других учреждениях, предлагающих краткосрочное проживание. По мнению ведомства, Booking.com вынуждал местных отельеров, сотрудничающих с системой, предлагать широкий паритет цен и доступности, из-за чего они не могли предложить более выгодные цены на своих сайтах и конкурирующих площадках. Подобные договоры заключались в период с мая 2009 по июнь 2015 гг.