Чехия оштрафовала Booking.com

Тимур Кашапов
03-01-2019
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Управление по защите конкуренции ЧР оштрафовало систему интернет-бронирования Booking.com на 8,3 млн крон (330 тыс. евро) за заключение запрещенных соглашений. Они обеспечили сервису более выгодные цены за проживание для клиентов в отелях и других учреждениях, предлагающих краткосрочное проживание. По мнению ведомства, Booking.com вынуждал местных отельеров, сотрудничающих с системой, предлагать широкий паритет цен и доступности, из-за чего они не могли предложить более выгодные цены на своих сайтах и конкурирующих площадках. Подобные договоры заключались в период с мая 2009 по июнь 2015 гг.

 
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