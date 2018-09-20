Чехия опустилась на 26-е место в мире по качеству жизни

Чешская Республика опустилась на четыре позиции и заняла 26-е место в мире по качеству жизни в рейтинге Social Progress Index («Показатель общественного развития»), который составляется международной гуманитарной организацией Social Progress Imperative при содействии компании Deloitte. Индекс учитывает уровень развития общества, экологии, а также доступность социальных благ.

Чешская Республика добилась высоких показателей, прежде всего, благодаря высоким темпам экономического развития, низкому уровню преступности и прогрессу в сфере отношения к национальным меньшинствам и охраны окружающей среды. По сравнению с предыдущим рейтингом в стране ухудшилась ситуация в сфере личной безопасности и доступа к высшему образованию.

Лидером рейтинга стала Норвегия, на второй строчке расположилась Исландия, а за ней — Швейцария. Россия заняла 60-е место.