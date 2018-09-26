Чехия опровергла информацию о планах по выдаче своих паспортов закарпатским украинцам

Предоставлением неточной информации назвала пресс-секретарь МИД Чешской Республики Михаэла Лагронова заявление председателя администрации Закарпатской области Геннадия Москаля о том, что Чехия планирует выдавать жителям упомянутой территории Украины чешские гражданские паспорта. На прошлой неделе украинская сторона высказывала подобного рода недовольство в адрес Венгрии. В сообщениях фигурировал центр сосредоточения венгерского меньшинства в Украине город Берегово.

Закарпатье до 1939 года входило в состав Чехословакии, позже стало частью Венгрии, а после Второй мировой войны вошло в состав СССР в качестве части Украинской ССР. Опровергая слова главы Закарпатской области, пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова сказала, что существует лишь сенаторское предложение, которое, в случае одобрения законодателями, позволило бы потомкам украинских чехов, лишившихся в прошлом чехословацкого паспорта, получить гражданство Чешской Республики.