Чехия обязалась соблюдать бюджетную дисциплину

Чешская Республика стала последним государством ЕС, ратифицировавшим так называемый «Фискальный пакт», обязывающий ее соблюдать строгую бюджетную дисциплину и согласовывать экономическую политик в рамках Евросоюза. Соответствующий документ, который в обязательном порядке также должен подтвердить своей подписью премьер государства, в среду подписал президент Чехии Милош Земан.

Пакт обязывает страны ЕС обеспечить, чтобы структурный дефицит бюджета не превышал 0,5 ВВП. Страны, чей долг превышает 60% ВВП, обязаны снижать его объем минимально на 5% в год.

Для Чехии «Фискальный пакт» станет обязательным для исполнения только после введения в стране единой европейской валюты.