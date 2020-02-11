Чехия обратилась в Еврокомиссию из-за спорных сельскохозяйственных субсидий

Чехия посредством своей дипмиссии в Брюсселе обратилась в Европейскую комиссию с целью достижения взаимной договоренности относительно требования ЕК вернуть сумму в 1,16 млрд крон, выплаченную Чехии в рамках распределения европейских сельскохозяйственных субсидий.
Указанная сумма была вычислена на основе аудита ЕК, который проводился в стране в 2017 году. Европейские контролеры прибыли в Чехию, чтобы выяснить, используются ли сельскохозяйственные дотации по назначению. Согласно заключению аудиторов, контроль над распределением средств из европейской казны был недостаточным. Чешский Минсельхоз результаты аудита опротестовал.
«Чешская Республика посредством дипмиссии в Брюсселе обратилась в соответствующие органы ЕС в целях достижения перемирия. Это стандартный шаг, которым может воспользоваться любое государство, входящее в состав Евросоюза, если оно несогласно с заключительным постановлением европейских аудиторов», - сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь Минсельхоза Войтех Билы.
Спор между Чехией и Евросоюзом возник в результате разночтения определения, кого можно считать так называемым активным предпринимателем в области сельского хозяйства, а кого нет. Категория была введена в ЕС в 2015 году.
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