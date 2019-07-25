Чехия обратилась в ЕК с просьбой об отсрочке при изучении аудита о конфликте интересов Андрея Бабиша

Чехия обратилась в Еврокомиссию с просьбой о предоставлении дополнительного времени для рассмотрения предварительного доклада о конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша, который, по данным аудита ЕС, возник при получении средств из фондов Евросоюза. Если Брюссель не согласится, чешским властям необходимо будет дать свой ответ по данному делу до 5 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева. Сегодня также состоится второе заседание временной комиссии ЕК, которая изучает дело о конфликте интересов Бабиша и выплате аграрных субсидий ЕС Чехии.

Напомним, Еврокомиссия пришла к заключению, что глава чешского правительства по-прежнему непосредственно связан с холдингом Agrofert, переданным им ранее в доверительное управление, что создает конфликт интересов при получении дотаций из европейских фондов. В конце мая Чехии был передан текст аудита на английском языке.

Министерство финансов и Министерство регионального развития получили официальный перевод на чешский язык в начале июля, и с этого момента отсчитывается 30-дневный срок. Обычно органы ЕС предоставляют два месяца на рассмотрение подобных документов, однако в случае с Чешской Республикой срок был сокращен, на что Европейская комиссия также имеет право.