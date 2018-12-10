Чехия о соглашении по миграции не голосовала

164 страны на конференции в марокканском Марракеше поддержали Глобальное соглашение ООН по миграции. Чешские представители в голосовании участия не принимали. Подобным образом поступило еще 30 членских государств ООН.

Правительство Чешской Республики о своем отказе подписать соглашение ООН по миграции заявило еще 15 ноября сего года. Как подчеркнул чешский МИД, ныне принятый документ не содержит формулировок, которые позволили бы точно отличить бы между собой легальную и нелегальную миграцию. Внешнеполитическое ведомство Чехии также сделало акцент на том, что в соглашении отсутствует пункт о нелегальной миграции, трактующий ее в качестве нежелательного явления.