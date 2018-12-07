Чехия не станет посылать представителя на подписание Пакта ООН о миграции

Катерина Айзпурвит
07-12-2018
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На конференции ООН в Марракеше, где будет рассматриваться заключение Миграционного пакт, не будет представителя Чешской Республики, сообщает пресс-служба МИД ЧР. Ранее чешское правительство уже отказалось от принятия пакта, однако рассматривало возможность направить в Марокко наблюдателя.

4 декабря Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза подписать миграционный пакт ООН, который, по ее мнению, отражает интересы всех государств ЕС и поможет сократить экономическую миграцию в Европу.

Председательствующая в ЕС Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. Аналогичную позицию, помимо Чехии, заняли Болгария, Венгрия и Польша, а также США, Израиль, Швейцария и Австралия.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10–11 декабря в Марракеше.

 
 
 
 
 
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