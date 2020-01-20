Чехия не примет детей-беженцев из греческих лагерей

Согласно заявлению министра внутренних дел Яна Гамачека, Чешская Республика не будет принимать детей-беженцев из лагерей, расположенных на территории Греции. В дискуссионной программе телеканала Prima руководитель МВД подчеркнул, что Чехии предлагалось принять на своей территории беженцев из Афганистана и Пакистана в возрасте от 16 до 18 лет. Такой вариант, считает Ян Гамачек, связан с серьезным риском для безопасности страны.

Министр внутренних дел ныне считает вопрос приема детей-беженцев, поднятый Грецией в прошлом году во время встречи министров иностранных дел ЕС, закрытым. По мнению Яна Гамачека, Греция лишь пытается вновь поднимать тему перераспределения беженцев. Он также считает бессмысленным перемещение между разными странами семнадцатилетних беженцев, которые не имеют права на получение убежища.