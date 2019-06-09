Чехия не планирует переход на евро

В выходные, 8 и 9 июня, в столице Словакии проходит 14-я международная конференция по вопросам безопасности, развития и помощи молодым предпринимателям Globsec-2019, в которой принял участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В ходе конференции обсуждались вопросы инвестиций, безопасности и международного экономического развития. Премьер подчеркнул, что, в отличие от Словакии, Чехия не планирует переходить на евро. Основная причина в том, что еврозона, по мнению Андрея Бабиша, нуждается в реформах.

Также премьер заявил, что в еврозоне не место Греции и Италии, пока они не проведут необходимые финансовые реформы.