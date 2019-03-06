Чехия не откажется от усиленных проверок польской говядины

Импортируемая из Польши в Чешскую Республику говядина и далее будет подвержена усиленному контролю. Об этом заявил глава Государственного ветеринарного управления Збынек Семерад. Проверки, по его словам, будут продолжаться, невзирая на призыв Европейской комиссии, требующей их прекратить. Напомним, что усиленный контроль ввозимой из Польши продукции был введен после обнаружения мяса, зараженного сальмонеллой.

На текущей неделе членские государства ЕС будут обсуждать предложение о прекращении Чехией контрольных операций, касающихся мясной продукции. Если будет принято решение об их отмене, а Чешская Республика не послушается выданного распоряжения, стране грозят штрафные санкции.