Чехия не лишится цирков с животными

Антон Каймаков
31-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Защитникам животных, вероятно, не удастся добиться в Чехии полного запрета на использование животных для выступлений в цирках. Норма, которая будет обсуждаться чешскими парламентариями, содержит запрет выступлений со слонами, которые родятся после введения нового закона в действие. Выступления с хищниками не ограничиваются. За ужесточение правил выступает только одна парламентская партия – ТОР 09. Пираты, гражданские демократы, движение Свобода и прямая демократия выступают против ограничений.

В настоящее время выступления животных в цирках запрещены в 15 государствах Европы, последней ввела соответствующее ограничение Словакия.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30