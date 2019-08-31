Чехия не лишится цирков с животными

Защитникам животных, вероятно, не удастся добиться в Чехии полного запрета на использование животных для выступлений в цирках. Норма, которая будет обсуждаться чешскими парламентариями, содержит запрет выступлений со слонами, которые родятся после введения нового закона в действие. Выступления с хищниками не ограничиваются. За ужесточение правил выступает только одна парламентская партия – ТОР 09. Пираты, гражданские демократы, движение Свобода и прямая демократия выступают против ограничений.

В настоящее время выступления животных в цирках запрещены в 15 государствах Европы, последней ввела соответствующее ограничение Словакия.