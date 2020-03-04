Архив передач

Чехия направит в Грецию гуманитарную помощь

Эва Туречкова
04-03-2020
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Чехия до конца текущей недели направит в Грецию, страдающую от наплыва нелегальных мигрантов, гуманитарную помощь, сообщил на заседании Палаты депутатов глава МВД Ян Гамачек. Список необходимых вещей согласован с греческой стороной.

Ситуация в стране обострилась после того, как Турция на прошлой неделе прекратила меры по удерживанию беженцев, направляющихся в Европу. Министры внутренних дел государств, входящих в состав Евросоюза, обсудят ситуацию в четверг во второй половине дня.

Кроме материальной помощи Чехия предложила Греции мгновенную одностороннюю финансовую помощь в размере миллиона евро и пополнение штата чешских полицейских, входящих в агентство «Фронтекс» по безопасности внешних границ Евросоюза.

Напомним, что на турецко-греческой границе в настоящее время находятся около 15 тысяч беженцев, преимущественно из Ирана, Ирака, Пакистана и Афганистана. Греции уже была обещана помощь из бюджета Евросоюза в размере 700 миллионов евро.

Эва Туречкова
04-03-2020
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