Чехия направит Турции 12 миллионов евро

Чехия в период с 2019 по 2023 гг. направит Турции обещанную финансовую помощь в размере 300 миллионов крон (12 миллионов евро). Соответствующее предложение во вторник одобрило Правительство.

Финансовые субсидии Турции со стороны Евросоюза являются компенсацией за помощь при решении миграционного кризиса, а именно удержании потока беженцев на территории этой страны.

Соответствующий договор между Анкарой и Брюсселем был подписан в 2016 году. Общая сумма выплаты за указанный период времени составит 3 млрд евро. 2 млрд будут выделены из бюджета ЕС, а 1 млрд предоставят страны-члены Евросоюза.