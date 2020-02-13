Чехия направила материальную помощь Китаю для борьбы с коронавирусом

Чешская Республика направила материальную помощь Китаю для борьбы с эпидемией коронавируса, жертвами которой стали почти тысяча человек. Более 4 тонн медикаментов было выделено из Национальной базы гуманитарной помощи и транспортировано в Вену. Там груз будет погружен в самолет, который вылетит в Ухань в понедельник, 17 февраля, вместе с аналогичным грузом, которые посылают правительства Австрии, Венгрии и Словении.

Материальная помощь на сумму 3,3 млн крон (около 1,2 млн евро) включает респираторы, маски, защитную одежду, перчатки, а также дезинфицирующие средства. В дополнение к материальной помощи Чешская Республика направит 6 млн крон (почти 2,3 млн евро) в фонд Всемирной организации здравоохранения, который будет использован для поддержки Китая, и других стран, пораженных коронавирусом, и финансирования исследований при поиске лекарства от данного заболевания.