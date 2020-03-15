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Чехия намерена создать два крупных центра по лечению коронавируса

Эва Туречкова
15-03-2020
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Чешское правительство на фоне эпидемии коронавируса в воскресенье намерено обсудить план по реорганизации предоставления медицинской помощи в стране.

Согласно задумке Минздрава, в Чехии были бы две больницы, специализирующиеся исключительно на лечении Covid-19 – одна в Праге, другая в Брно. Центры были бы оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Таковых в стране около 3600.

Профилактические осмотры у врачей-специалистов, а также участковых докторов всем медицинским учреждениям предложено сдвинуть на более поздние сроки, отменены будут, возможно, и некоторые плановые операции.

 
 
 
 
 
 
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