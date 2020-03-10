Чехия намерена приобрести 100 тысяч одноразовых тестов на Covid-19

Совет безопасности Чехии принял решение о закупке большего объема тестов на выявление нового типа коронавирусной инфекции, которые показывают результат в течение 29 минут, сообщил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Роман Прымула.
Правительство намерено прибрести 100 тысяч одноразовых тестов, пишет информагентство ЧТК.
Количество лабораторий, принимающих пробы на выявление Covid-19, может увеличиться на 100 единиц. По заявлению Минздрава, выборочное тестирование будет проводиться не только на границах Чехии, но и в международных поездах.
Инкубационный период заболевания составляет две недели. Согласно обнародованным данным, для заражения необходимо быть в контакте с больным не менее 15 минут на расстояние менее 1,6 м.
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