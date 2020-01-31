Чехия намерена прекратить воздушное сообщение с Китаем

Министры здравоохранения и транспорта Чехии в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции занялись вопросом, каким образом можно, не нарушая законодательства, запретить полеты между Чехией и Китаем, пишет информагентство ЧТК. Премьер Андрей Бабиш намерен в понедельник предложить соответствующее решение Кабинету министров.

«В связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации такой шаг вполне уместен», - сообщил глава здравоохранительного ведомства Чехии Адам Войтех.

В Чехию летают три китайские авиалинии, которые осуществляют 12 рейсов в неделю. Согласно сообщению компании Student Agency, до 28 марта прекращено сообщение между Прагой и китайским городом Чэнду. Информацию подтвердил также пражский аэропорт.