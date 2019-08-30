Чехия намерена получить статус центра развития искусственного интеллекта в Европе

Тимур Кашапов
30-08-2019
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Чешская Республика при развитии искусственного интеллекта будет уделять основное внимание безопасности населения, в частности, в сфере транспорта и при борьбе с преступностью. Об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, Чехия также будет стремиться получить статус одного из четырех центров развития искусственного интеллекта в Европе.

Министр также подписал меморандум о сотрудничестве государства, научных кругов и промышленности в сфере искусственного интеллекта. Документ предусматривает подключение к данной работе представителей ряда ведущих ВУЗов и крупнейшей профсоюзной организации страны.

 
 
 
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