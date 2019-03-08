Чехия начнет переговоры с Грецией о сиротах из Сирии

Евродепутат от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова заявила, что министр внутренних дел Ян Гамачек пообещал ей лично провести переговоры с Грецией по вопросу принятия Чехией сирот из Сирии. Об этом она сообщила ČTK после встречи с министром Гамачеком, которому она представила список, где указано 14 имен. Министр внутренних дел и заместитель премьер-министра таким образом мог лично убедиться, что это дети из разных областей, пострадавших в ходе военных действий, в том числе и из Сирии.

По словам Михаэлы Шойдоровой этот список составлен на основании анализа лишь одного лагеря для беженцев, а всего их в Греции около шестидесяти. Еще до начала встречи госпожа Шойдорова с сожалением отметила, что министр Гамачек отказался принять вместе с ней членов гражданской платформ, выступающих за прием детей-беженцев, оставшихся без родителей. К таким организациям относятся «Чехи помогают» (Češi pomáhají), «Организация помощи беженцам» (Organizaci pro pomoc uprchlíkům) и центр «Хорошая семья» (Dobrá rodina).