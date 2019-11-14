Чехия на юбилейном саммите НАТО будет представлена президентом

На саммите НАТО, который пройдет 3 и 4 декабря в Лондоне, Чешская Республика будет представлена только президентом Милошем Земаном. Премьер-министр Андрей Бабиш в это время примет участие в обсуждении бюджета в парламенте. Как отметил глава правительства в беседе с журналистами, он придерживается той же точки зрения на Североатлантический альянс, что и президент, и считает необходимым «пересмотреть правила работы НАТО», которое отмечает 70-летие.

«Это важный альянс, но европейские государства-члены должны высказаться в отношении того, что, возможно, пришло время обсудить договор о создании НАТО, который был подписан семьдесят лет назад», - заявил Бабиш.