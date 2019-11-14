Архив передач

Чехия на юбилейном саммите НАТО будет представлена президентом

Тимур Кашапов
14-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На саммите НАТО, который пройдет 3 и 4 декабря в Лондоне, Чешская Республика будет представлена только президентом Милошем Земаном. Премьер-министр Андрей Бабиш в это время примет участие в обсуждении бюджета в парламенте. Как отметил глава правительства в беседе с журналистами, он придерживается той же точки зрения на Североатлантический альянс, что и президент, и считает необходимым «пересмотреть правила работы НАТО», которое отмечает 70-летие.

«Это важный альянс, но европейские государства-члены должны высказаться в отношении того, что, возможно, пришло время обсудить договор о создании НАТО, который был подписан семьдесят лет назад», - заявил Бабиш.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 