Чехия – на втором месте в ЕС по количеству заключенных на 100 тыс. жителей

На 100 тысяч жителей в Чехии приходится 209 заключенных, что является вторым самым высоким показателем в Евросоюзе после Литвы, где он достигает 232 заключенных на 100 тысяч. Как сообщает Евростат, проанализировавший данные на 2017 г., среднее количество людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, составляет в странах ЕС 116 на 100 тыс. жителей.

На третьем месте в Евросоюзе оказалась Эстония (207 на 100 тыс.). Далее следуют Польша (196) и Латвия (193). Самые низкие показатели в Дании (59), Швеции (57) и Финляндии (56). В среднем по Евросоюзу всего 5% заключенных составляют женщины.