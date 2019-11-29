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Чехия – на седьмом месте в Европе по оплате покупок с помощью «умных» часов и браслетов

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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Чехия заняла седьмое место в Европе по количеству платежей, осуществляемых с помощью наручных гаджетов – смарт-часов, колец и браслетов. Первые места в рейтинге заняли Нидерланды (30% всех платежей), Британия (18%), Швейцария (8%) и Россия (7%). В общемировом масштабе лидером является Австралия, а Нидерланды занимают второе место. США – на 8-й строчке рейтинга.

По данным компании Mastercard, общее число подобных платежей по сравнению с прошлым годом увеличилось в восемь раз. Оплачивать покупки с помощью наручных гаджетов можно везде, где принимаются бесконтактные банковские карты.

 
 
 
 
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