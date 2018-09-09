Чехия на Генеральной ассамблее ООН

Заместитель премьер-министра ЧР Ян Гамачек станет одним из представителей Чешской Республики на Генеральной Ассамблее ООН в этом году. Он выступит в Нью-Йорке с речью, посвященной истории, культуре и современности Чехии. Ян Гамачек также планирует посетить Вашингтон и Чикаго, где запланирована встреча с чехами, живущими в США.

Основная программа 73-й Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 25 сентября по 1 октября. Ян Гамачек, который является и.о. министра иностранных дел, станет главой чешской делегации. В заседаниях примут участие главы государств, премьер-министры и другие представители всех 193 государств-членов ООН.