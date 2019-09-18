Чехия – на 24-м месте по качеству жизни из 149 стран

Компания Deloitte, ежегодно составляющая рейтинг качества жизни в 149 странах мира, поместила Чешскую Республику на 24-ю строчку шкалы. С прошлого года Чехия улучшила свои показатели на три пункта, обогнав США. Первое место удерживает Норвегия, «серебро» досталось Дании, «бронза» – Швейцарии. Худшими для жизни странами признаны ЧАД, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

Хотя Чехия повысила свое место в рейтинге, по некоторым пунктам страна продемонстрировала некоторое снижение показателей, в том числе, в международном Индексе общественного развития, качестве окружающей среды и доступу к информации.

При этом республика улучшила свои экономические показатели и доступ к высшему образованию. Чехия сохраняет высокое место в рейтинге в таких категориях как обеспечение медицинским обслуживанием, соблюдение основных прав и свобод человека. Как отметил президент Deloitte в ЧР Йозеф Котрба, «по сравнению с другими странами Вышеградской четверки в области прав человека Чехия далеко обогнала Словакию, Польшу и Венгрию».