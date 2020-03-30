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Чехия – на 16-м месте в ЕС по числу зараженных коронавирусом на миллион жителей

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
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По показателю числа зараженных в пересчете на миллион жителей Чехия оказалась на 16-м месте среди стран ЕС (265 человек). Верхнюю строчку шкалы занял полумиллионный Люксембург (3115). Далее следует 50-миллионная Испания (1713) и 60-миллионная Италия (1616).

Последние места заняли Словакия, Польша и Венгрия, где этот показатель составил около 50 человек. По количеству проведенных тестов на миллион человек Чехи оказалась на 7-м месте. Такие данные приведены на новом информационном сайте nakit.cz/koronadata.

В настоящее время в Чехии насчитывается случаев заражения коронавирусом в пересчете на один миллион человек. На 30 марта в Чехии выявлено 2 837 зараженных коронавирусом нового типа. 17 человек скончалось.

 
 
 
 
 
 
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