Как сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Андрей Бабиш, Чехия может выдвинуть в Еврокомиссию двух женщин-кандидатов. При этом имена глава правительства не сообщает. Выдвижение кандидатов должно произойти до 26 августа 2019 г.

Будущих членов Европейской комиссии Андрей Бабиш намерен обсудить с ее новой председательницей Урсулой фон дер Ляйен, с которой собирается встретиться лично; точная дата встречи пока не назначена. По словам премьера, фон дер Ляйен хочет, чтобы каждая страна выдвинула по две кандидатуры, одна из которой должна быть женщина.

Новая председательница заявила, что приветствует, если в Еврокомиссии женщины и мужчины будут представлены поровну. Ранее чешским еврокомиссаром уже выступала Вера Йоурова. Среди возможных кандидаток также называют Диту Харанзову, переизбранную в Европарламент от партии ANO.