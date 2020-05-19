Чехия может воспользоваться кредитом Банка развития Совета Европы для финансирования медрасходов

Чешская Республика может воспользоваться кредитом Банка развития Совета Европы (БРСЕ) для финансирования расходов в области здравоохранения с целью противодействия пандемии коронавируса задним числом в размере 8 млрд 300 тысяч крон. Чехия вступила в БСРЕ в феврале 1999 года.
Кредит Чешской Республике предоставляется в рамках экспресс-финансирования, предназначенного для поддержки проектов в области здравоохранения. Об этом сообщило Министерство финансов, передавшее материал на рассмотрение правительства.
По словам министра финансов Алены Шиллеровой, до сих пор из государственных резервов на закупки средств индивидуальной защиты, в том числе масок-респираторов, было потрачено почти 12 12 миллиардов крон.
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