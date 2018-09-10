Чехия может отказаться от принятия отдельного закона о социальном жилье

Катерина Айзпурвит
10-09-2018 oбновлено
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По итогам заседания кабинета, в котором принимали участие представители местных администраций по вопросам «обитателей гетто», премьер Андрей Бабиш сообщил, что отдельный закон о социальном жилье, по-видимому, вводиться в стране не будет.

Ранее данный закон разрабатывался Министерством муниципального развития. При этом ANO и социал-демократы занимали разные позиции по вопросу тех категорий граждан, которые имеют право на социальное жилье. Разногласие вызывало положение, согласно которому населенные пункты обязывали иметь в жилищном фонде определенный процент социальных квартир.

Введение отдельного закона о социальном жилье уже много лет требуют некоторые города и организации, занимающиеся поддержкой людей, оказавшихся в бедственном материальном положении. Они считают, что населенные пункты обязаны обеспечивать таких людей жильем, в том числе в форме оплаты аренды.

Глава Министерства Труда Яна Малачова, со своей стороны, сообщила журналистам, что ее ведомство готовит ряд мер по регулированию так называемой «торговли бедностью», в том числе, введение карт указанием средней арендной платы и др.

Катерина Айзпурвит
10-09-2018 oбновлено
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