Чехия могла бы поддержать европейскую цель по достижению климатического нейтралитета

Чешская Республика бы могла выразить согласие с осуществлением политики климатического нейтралитета до 2050 года. Об этом заявил в Брюсселе премьер-министр Чехии и лидер коалиционного движения ANO Андрей Бабиш после встречи с Урсулой фон дер Ляйен, которая назначена новым председателем Европейской комиссии.

Первая женщина в истории ЕС на данном посту включила в число своих приоритетов борьбу с климатическими изменениями. По словам чешского премьера, «он может себе представить, что Чехия наряду с другими странами Евросоюза сумеет обеспечить углеродную нейтральность». «Это обойдется дорого, придется инвестировать миллиарды, и у нас есть некие представления, каким образом мы могли бы получить дополнительные средства», - подчеркнул А. Бабиш.

Вопреки ожиданиям,на брюссельском саммите Совета Европы в июне не была утверждена цель по достижению ЕС так называемой климатической нейтральности к 2050 году. Решение, кроме Чехии, блокировали Польша, Венгрия и Эстония.