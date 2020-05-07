Чехия меняет стратегию борьбы с Covid-19

Чехия запустит второй этап проекта Умный карантин, сообщил в четверг на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш. Частью системы станет также мобильное приложение eRouška и Mapy.cz.

Для нахождения людей, побывавших в контакте с больным Covid-19, будет использована функция определения текущих координат и нахождения взаимного местоположения. Правительство также планирует создать новый крупный операторский центр. Согласно заявлению главы Минздрава Адама Войтеха, стратегия государства по противостоянию Covid-19 меняется. Всеобщие меры заменят меры локального характера. «Ключевым фактором успеха является скорость и ответственный подход каждого из нас», - сообщил министр.