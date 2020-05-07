Архив передач

Чехия меняет стратегию борьбы с Covid-19

Эва Туречкова
07-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия запустит второй этап проекта Умный карантин, сообщил в четверг на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш. Частью системы станет также мобильное приложение eRouška и Mapy.cz.

Для нахождения людей, побывавших в контакте с больным Covid-19, будет использована функция определения текущих координат и нахождения взаимного местоположения. Правительство также планирует создать новый крупный операторский центр. Согласно заявлению главы Минздрава Адама Войтеха, стратегия государства по противостоянию Covid-19 меняется. Всеобщие меры заменят меры локального характера. «Ключевым фактором успеха является скорость и ответственный подход каждого из нас», - сообщил министр.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 