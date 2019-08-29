Чехия лишилась статуса страны, свободной от кори

Тимур Кашапов
29-08-2019
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Чехия, Албания, Греция и Великобритания потеряли статус стран, свободных от кори. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения, зафиксировавшая «драматический рост» распространения кори в Европе в 2018 и 2019 гг.

Только в первой половине текущего года заболевание перенесли почти 90 тыс. человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом 78 процентов выявленных случаев пришлось на Украину, Казахстан, Грузию и Россию. В Чехии в прошлом году корью заболело 203 человека, за первые 5 месяцев 2019 года в стране зафиксировано более 500 фактов заболевания.

 
 
 
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